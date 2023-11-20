"سرايا القدس": استهدفنا تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في محيط أبراج الشيخ زايد بشمال غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا استهدفنا تجمّعات لجنود وآليّات إسرائيليّة بقذائف "الهاون"، في محيط أبراج الشّيخ زايد في شمال ​قطاع غزة​". وكانت قد ذكرت "​سرايا القدس​"، "أنّنا استهدفنا 7 آليّات عسكريّة خلال اشتباكات اللّيلة الماضية، في محاور التّقدّم شمالي ​قطاع غزة​ في ​بيت حانون​ و​بيت لاهيا​ والصفطاوي وغرب مخيم جباليا، بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي".

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