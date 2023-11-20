"النشرة": قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف بلدة حولا وطيرحرفا ورب الثلاثين ومحيبيب ويارين

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن ان "مدفعية اسرائيلية استهدفت في هذه الأثناء اطراف بلدة حولا وادي السلوقي، كما على أطراف طيرحرفا ورب الثلاثين ومحيبيب وأطراف بلدة يارين".

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