أشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، إلى أنّ "النّقص الحاصل في المساعدات المتعلّقة بالنّازحين من القرى الحدوديّة، بدأ يؤثّر على مجريات الاستجابة لتلبية احتياجات أكثر من 16 ألف نازح متواجدين في قضاء صور، ومسجّلين على لوائح رسميّة لدى الوحدة والجمعيّات والمنظّمات الّتي تقدّم مساعدات عينيّة للنّازحين".
وأوضحت في بيان، أنّ "العدد الفعلي لغاية يوم أمس، وصل إلى 16276 نازحًا موزّعين على قرى القضاء وأربعة مراكز إيواء، وتعمل الوحدة بالتّعاون مع الجمعيّات والمنظّمات الدّوليّة على تأمين حاجاتهم ضمن الإمكانات المتوافرة لديها، ولا سيّما أنّ عدد النّازحين يزداد يوميًّا، بخاصّة أنّنا دخلنا في فصل الشّتاء؛ ممّا يرتّب أعباء إضافيّة لناحية تأمين المستلزمات المتعلّقة بالتّدفئة في مراكز الإيواء".
كانت هذه تفاصيل خبر وحدة إدارة الكوارث في صور: عدد النازحين من الجنوب تجاوز الـ16 ألفًا وهناك نقص بالمساعدات لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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