المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الوضع كارثي بالمستشفى الإندونيسي واسرائيل تسعى لاخراجه تماما عن الخدمة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، ان "4 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تخرج عن الخدمة إذا لم تصل المساعدات".

واشار الى أن "الاحتلال يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة"، مضيفا أن "الطواقم الطبية في المستشفى تصر على البقاء لعلاج الجرحى"، مؤكدا أن "الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه".

في هذا السياق، اكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، ان "ما يجري بحق المستشفى الإندونيسي هو جريمة وحشية ومجزرة بشعة، والهدف من هذه الجرائم والمجازر هو إنهاء أي وجود فلسطيني في شمال غزة بهدف اعادة احتلاله وضمه"، مضيفا أن "المقاومة في مواجهة هذه الانتهاكات تصبح واجبا من أهم الواجبات وأكثرها ضرورة".