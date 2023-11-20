وزير الزراعة عقد لقاء عن الأمن الغذائي خلال زيارته مصر

عقد وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، لقاءً زراعيًّا عن الأمن الغذائي خلال زيارته مصر، ضمّ مدير منظّمة "سيام مونبوليه" ديري ديبايل، والمدير العام لمنظّمة "أكساد" نصرالدين العبيد، بحضور نقابيّين عرب ووجوه اقتصاديّة وزراعيّة، بالإضافة إلى نقيب المهندسين الزراعيين في مصر و نقيب النحالين العرب.
تطرّق اللّقاء بحسب بيان، إلى "كيفيّة تعزيز الشّراكة بين الجامعة العربية ومنظّماتها، والمنظّمات الدّوليّة العاملة في لبنان، ومنها منظّمة "سيام مونبولييه".
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