وزير الزراعة عقد لقاء عن الأمن الغذائي خلال زيارته مصر

عقد وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، لقاءً زراعيًّا عن ​الأمن الغذائي​ خلال زيارته ​مصر​، ضمّ مدير منظّمة "سيام مونبوليه" ديري ديبايل، والمدير العام لمنظّمة "أكساد" نصرالدين العبيد، بحضور نقابيّين عرب ووجوه اقتصاديّة وزراعيّة، بالإضافة إلى نقيب المهندسين الزراعيين في مصر و نقيب النحالين العرب.

تطرّق اللّقاء بحسب بيان، إلى "كيفيّة تعزيز الشّراكة بين الجامعة العربية ومنظّماتها، والمنظّمات الدّوليّة العاملة في ​لبنان​، ومنها منظّمة "سيام مونبولييه".