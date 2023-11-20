ورشة عمل في جامعة الروح القدس حول الوقاية والتدخل لمنع إساءة معاملة الأطفال

عقد قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كليّة الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع جمعية "حماية" ورشة عمل بعنوان: "من أجل طفولة آمنة: الوقاية والتدخل لمنع إساءة معاملة الأطفال"، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الاستغلال والعنف ضد الأطفال

في هذا السياق، شددت رئيسة قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في الجامعة الدكتورة نادين زلاقط على ضرورة "الوقوف إلى جانب الإنسان الضعيف وحمايته من الأذى، خاصة إذا لم تكن لديه القدرة في الدفاع عن النفس وبالأخص الأطفال، فضلًا عن ضرورة معرفة القوانين التي من شأنها حماية أنفسنا وأطفالنا".

وأكدت "أن الخطر الداهم في مجتمعاتنا هو أن ينشأ الأطفال معنّفين معونيًا أو جسديًا، لأن التعنيف وسوء التربية والاستغلال بأنواعه كافة، يشكّل خطرًا ليس فقط على أطفالنا، بل على المجتمع بأكمله. فالعائلة السليمة هي التي تصنع مجتمعًا سليمًا". ولفتت إلى "أن جمعية "حماية" ستعرفنا أكثر خلال هذه الورشة على كيفية حماية أولادنا، والمساهمة في التوعية التي تبدأ من مسؤولية كل فرد منا، وخاصة معرفة القوانين، مثل قانون العقوبات اللبناني الذي يتضمن مادة تعاقب على الامتناع عن المساعدة"، مشددة على "أن موضوع استغلال الاطفال منتشر في المجتمعات كافة، وتقع مسؤوليتنا على الإضاءة والتوعية عليه أكثر، ومنعه ومعالجة أسبابه وهذا محور محاضرتنا اليوم، عسى أن تكون مساعدة جمعية "حماية" وعزيمة طلابنا على عيش الدور المطلوب منهم لمجتمع أفضل شمعة تضيء ظلمة هذا الليل الطويل".