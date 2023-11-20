المطران ابراهيم في تدشين كنيسة القديسة بربارة: لنكن دائما شهودا للمحبة والايمان

احتفلت رعية البربارة بتدشين الكنيسة بعد ترميمها وتجديدها، في قداس احتفالي ترأسه راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم.

وهنأ المطران ابراهيم ابناء الرعية بتدشين الكنيسة بعد ترميمها وتجديدها وشكر الرهبانية الباسيلية الشويرية على خدماتها في الأبرشية وقال "نجتمع اليوم في كنيسة القديسة الشهيدة بربارة، في قلب حي البربارة في زحلة، لنحتفل بمناسبة مباركة وعزيزة على قلوبنا جميعا - تدشين ترميم سقف كنيستنا العريقة وتبريك الأيقونات الجديدة التي تزين جدرانها المقدسة. لهذا الإنجاز الروحاني العظيم، ندين بالشكر لكاهن رعيتنا النشيط، الأب جاورجيوس شبوع، ولوكلاء الوقف والمحسنين الذين عملوا بلا كلل لجعل هذا الحلم حقيقة".

واشار الى ان "أيها الإخوة والأخوات الأحباء في المسيح، اجتماعنا اليوم، ليس فقط لنحتفل بتجديد هذه الكنيسة، بل أيضا لنشهد على كرم وتفاني الرهبانية الباسيلية الشويرية في خدمتها التاريخية والمتواصلة لهذه الرعية ولهذه الكنيسة العزيزة على قلوبنا.إن الرهبانية الباسيلية الشويرية، بخدمتها الروحية والاجتماعية على مر السنين، قد شكلت جزءا لا يتجزأ من تاريخ هذه المدينة العظيمة زحلة وهذه المنطقة ومن حياة أبرشيتنا البقاعية. لقد كان الرهبان الشويريون وما زالوا رمزا للعطاء والبذل، ينشرون رسالة المسيح من خلال أعمالهم وكلماتهم".

وطلب ان "نصلي اليوم من أجل هذه الرهبانية الباسيلية الشويرية الغالية، ونطلب من الرب أن يباركها بالقوة والقداسة كي تستمر في نشر رسالته الإلهي. دعونا نجدد التزامنا بحب بيت الرب والعمل من أجل خير رعيتنا، مستلهمين مثال القديسة بربارة والرهبانية الباسيلية الشويرية، لنكن دائما شهودا للمحبة والإيمان في هذا العالم آمين".