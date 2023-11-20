أشار المدير العام السّابق للأمن العام، اللّواء ​عباس ابراهيم​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "المعلومات عن أنّ الهدنة الإنسانيّة قد أُنجزت في ​غزة​، غير صحيحة، على الرّغم من التّقدّم في المفاوضات"، مؤكّدًا أنّه "يجب الحذر دومًا بسبب تعنّت العدو الإسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم: الهدنة الإنسانية لم تُنجز بعد في غزة على الرغم من التقدم في المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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