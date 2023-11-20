انحسار المنخفض الجوي تدريجيا والطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا في الفترة الصباحية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية".

واشارت الى ان "لطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم اجمالا في الفترة الصباحية مع بداية الارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال أمطار متفرقة مصحوبة برياح ناشطة في المناطق الشمالية في تلك الفترة. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الظهر ويتحول الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات". اما الثلاثاء "غائم جزئيا الى غائم احيانا في الفترة الصباحية مع ارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية".

ولفتت الى ان "طقس الاربعاء غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة و تنشط الرياح في المناطق الجنوبية. والخميس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة".