وزير الاقتصاد بحث مع وزير المال القطري بمواضيع متعلقة بالمصالح المشتركة

التقى وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ في ​الدوحة​، وزير المال ال​قطر​ي علي بن أحمد الكواري، في حضور سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري، وذلك ضمن الجولة الرّسميّة الّتي يقوم بها سلام إلى الدّوحة؛ وتستمرّ 4 أيّام.

وتمّ خلال الاجتماع، بحسب بيان، تناول "مواضيع متعلّقة بالمصالح المشتركة، ولا سيّما في المجالات الماليّة والاقتصاديّة، فضلًا عن التّدابير الرّامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة".