وزير الاقتصاد بحث مع وزير المال القطري بمواضيع متعلقة بالمصالح المشتركة

التقى وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في الدوحة، وزير المال القطري علي بن أحمد الكواري، في حضور سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري، وذلك ضمن الجولة الرّسميّة الّتي يقوم بها سلام إلى الدّوحة؛ وتستمرّ 4 أيّام.
وتمّ خلال الاجتماع، بحسب بيان، تناول "مواضيع متعلّقة بالمصالح المشتركة، ولا سيّما في المجالات الماليّة والاقتصاديّة، فضلًا عن التّدابير الرّامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة".
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