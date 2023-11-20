انت الان تتابع خبر حاملا رسالة مهمة.. وزير الدفاع الأميركي يصل أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب أوستن عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة – ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل".

وقال البنتاغون في بيان، اليوم الإثنين، إن أوستن يزور كييف "للاجتماع مع القادة الأوكرانيين وتعزيز دعم الولايات المتحدة القوي لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية".



وستركز المناقشات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بما في ذلك ضمان حصول القوات المسلحة الأوكرانية على القدرات الميدانية التي تحتاجها لفصل الشتاء والدفاع عن بلادها ضد التهديدات الروسية المستقبلية، طبقا للبيان.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيستضيف الوزير أوستن أيضا الاجتماع الـ 17 لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية افتراضيا من البنتاغون، لمواصلة العمل الحيوي للتنسيق والدعم الدوليين لأوكرانيا مع توقع مشاركة ما يقرب من 50 دولة.

وتقود الولايات المتحدة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا بتنسيقها مساعدات من عشرات الدول من خلال اجتماعات شبه شهرية لمجموعة الاتصال.

ووفر داعمو أوكرانيا تدريبات لقوات كييف فيما فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات شديدة على موسكو.

والولايات المتحدة أكبر الجهات المانحة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وقدمت 43,9 مليار دولار منذ الغزو الروسي، ساعدت كييف في استعادة أراض استولت عليها موسكو.

