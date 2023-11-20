انت الان تتابع خبر إيران تنفي تورطها في احتجاز الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إسرائيل، امس الأحد، إن الحادث "عمل إرهابي إيراني" له عواقب على الأمن البحري الدولي.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قد ناشد في وقت سابق، السعودية وعُمان وإيران التواصل مباشرة مع الحوثيين للإفراج عن طاقم السفينة.



وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني سعيهم للإفراج عن طاقم سفينة البضائع المحتجزة في البحر الأحمر، موضحا أنه لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة "غالاكسي ليدر"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد متحدث باسم شركة "نيبون يوسين" اليابانية المعروفة أيضا باسم (أن.واي.كيه) التي تدير السفينة، أنه تم الاستيلاء على سفينة حاملة للسيارات في البحر الأحمر، وأن الشركة تقوم بجمع مزيد من المعلومات.

وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية، أن طاقم السفينة "يضم 22 فردا بينهم بلغاريون وفلبينيون". وأشارت إلى عدم وجود أي مواطنين يابانيين.

