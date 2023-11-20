شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: قواتنا متمسكة بمواقعها على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقول الجيش الأوكراني إن قواته متمسكة بمواقعها على الضفة الشرقية، أو اليسرى، لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر فيسبوك مساء الأحد: "لا تزال قوات الدفاع محتفظة بمواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون".

وكانت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية، قالت في وقت سابق، إن الجيش الأوكراني دفع الروس إلى مسافة تتراوح بين 3 و8 كيلومترات من الضفة اليسرى للنهر.

إنشاء جسر على نهر دنيبرو

وكانت روسيا احتلت أجزاء كبيرة من خيرسون في جنوب أوكرانيا بعد وقت قصير من شن غزوها في 24 فبراير 2022، وفي نوفمبر من العام الماضي، نجح الأوكرانيون في تحرير أجزاء من المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى للنهر- بما في ذلك العاصمة الإقليمية خيرسون التي تحمل الاسم نفسه.

ولكن، حتى أيام قليلة مضت، كانت القوات الروسية لا تزال تحتل كامل الضفة اليسرى من النهر.

ويُنظر إلى قدرة القوات الأوكرانية على إنشاء رأس جسر على الجانب الآخر من النهر على أنها انتصار صغير ولكنه مهم لكييف.

ويُعد خط المواجهة الطويل في الحرب، الذي يمتد من ساحل البحر الأسود إلى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا، في حالة جمود إلى حد كبير.