ياسر رشاد - القاهرة - بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني تضامنا مع غزة

بيان مشترك المصرية للمرضى و الهلال الأحمر الفلسطيني و العالمي للفنانين و الكتاب و مصر فرنسا و التنمية المستدامة ضد تصاعد العداء على غزة

ارتفاع شهداء غزة إلى أكثر من ١٢ ألف شهيد و المجتمع المدني يطالب بمحاكمة المسؤولين

أعربت المؤسسة المصرية لرعاية حقوق المرضى برئاسة الدكتورة أماني مصطفى، و الهلال الأحمر الفلسطيني، و الاتحاد العالمي لجمعية الفنانين و الكتاب و الصحفيين العرب ، و سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة برئاسة حاتم الروبي، و مؤسسة مصر فرنسا ٢٠٠٠، برئاسة خالد شقير، في بيان مشترك لهم اليوم

عن بالغ القلق من التداعيات الإنسانية الناجمة عن تصاعد العمليات العدائية و انتهاك القوانين الدولية التي أدت إلى خسائر في الأرواح بين المرضى الفلسطينين و مهني الرعاية الصحية.

و وصف البيان الهجمات على مستشفى الشفاء، و استهداف سيارة إسعاف بالعنصرية و الهمجية، موضحا إلى أنها أدت إلى تفاقم المعاناه التي يتحملها الأبرياء من المدنيين.

و أشار البيان، إلى أن العلاج الطبي و الرعاية للمرضى في مستشفى غزة و الجميع يدعم حقوقهم و كرامتهم و رفاهيتهم.

و أوضح الموقعون على البيان، أنه يقع على عاتقهم مسؤلية مشتركة لضمان سلامتهم و حمايتهم و الحصول على رعاية صحية جيدة.

و تابع البيان المشترك، أن الأحداث الأخيرة تجاوزت جميع حدود الإنسانية تاركة أرواح محطمة و أسر مصدومة و مجتمعات مدمرة، مؤكدين أنه من واجب أبطال العدالة التضامن و رفع الأصوات ضد هذه الانتهاكات البشعة و إرسال رسالة شديدة اللهجة للمجتمع الدولي بأنه لن يتم التسامح مع هذه الانتهاكات.

وناشد البيان قادة العرب، بالانضمام إليهم في بيان مشترك يدين هذه الانتهاكات البغيضة و توحيد جهود الدول العربية للمطالبة بالعدالة للضحايا.

و دعا البيان القادة، إلى حث منظمات حقوق الإنسان و الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات فورية و حاسمة و إجراء تحقيقات شاملة في هذه الانتهاكات و محاكمة المسؤولين عنها.

و أكد البيان أن اتخاذ قادة العرب هذه الخطوات سيكون بمثابة رسالة واضحة بعقاب سريع و شديد لكل من يستهدف المرضى و الضعفاء

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و توجه البيان إلى قادة العرب، موضحا أن الإحصائيات التي نتجت عن أعمال العنف التي استهدفت الأطفال والمدنيين الأبرياء، وكذلك الهجمات على المستشفيات والمدارس، منذ 7 أكتوبر 2023، هي كما يلي:

أكثر من عشر الاف حالة وفاة

معدل وفيات 68٪ بين النساء والأطفال

أكثر من 2,405 امرأة وكذلك الاطفال

أكثر من 23,516 إصابة

2,030 مفقود

50% من المفقودين هم من الأطفال

51٪ من الإصابات من النساء والأطفال

1.4 مليون من السكان النازحين داخليا

تم تدمير 45٪ من الوحدات السكنية

و أكد البيان أن معظم المستشفيات في قطاع غزة على تبعد بضع ساعات فقط عن نفاد الوقود، و أن تحديات الإغاثة التي يواجهها القطاع الطبي في قطاع غزة لا يمكن وصفها

و أشار البيان إلى أن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، أسفر وفقا لما اعلنته

وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

فيما خرجت عن الخدمة 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

واضاف البيان، لا ينبغي أن يتحمل الأطفال، كونهم أبرياء بطبيعتهم، وطأة الصراعات الناجمة عن الكوارث التي من صنع الإنسان. تتطلب هذه الانتهاكات ضد حقوقهم إدانة عاجلة والتزاما ثابتا بالتدابير الوقائية.

وشدد البيان على قادة العرب ممارسة نفوذهم واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الضرر للأطفال في مناطق النزاع هذه، و اتخاذ خطوات لضمان سلامتهم ورفاههم وحمايتهم من الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة.

و اعرب الموقعون على البيان عن قلقهم العميق مؤكدين تضامنهم مع أي جهود يتم بذلها لمعالجة هذه المسألة الحاسمة مؤكدا أن منع العنف ضد الأطفال والأرواح البريئة هو مسؤولية مشتركة تتطلب عملا تعاونيا وحاسما.