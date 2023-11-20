الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة إلى بريطانيا وفرنسا

ياسر رشاد - القاهرة -

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" اليوم الاثنين جولة خارجية تشمل بريطانيا بمناسبة الذكرى الـ140 للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفرنسا للقيام بحملة دبلوماسية لجلب معرض إكسبو العالمي 2030 إلى مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الرئيس "يون" سيقوم بزيارة دولة إلى بريطانيا في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر، ثم يزور باريس في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر لحشد الدعم لمحاولة كوريا الجنوبية لاستضافة إكسبو العالمي.

وغادر "يون" وحرمه "كيم كيون-هي" كوريا الجنوبية عبر قاعدة سول الجوية في سيونجنام على متن طائرة رئاسية اليوم.

وسيكون الرئيس الكوري الجنوبي أول ضيف دولة يدعوه الملك تشارلز الثالث منذ تتويجه في مايو من هذا العام.