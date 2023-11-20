الهباش: نثمن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ثمن الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفيات ومراكز الإيواء في غزة لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري.

وقال إن وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الفصائل ضرورة وواجب لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى أن نتنياهو يعمل المستحيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ولن نسمح له بذلك.

وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي في غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين.

وأكدت إدارة المستشفى عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال للإخلاء، موضحًا أنها أخلت ساحة المستشفى، ونقلت النازحين إلى داخله، وقد أسفر القذف عن إصابة اثنين من الطواقم الطبية، جراء قصف المستشفى الإندونيسي في غزة.

وحاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ إذ توغلت في اتجاه المستشفى وحاصرته، وسط إطلاق نار وقذائف، بحسب ما نشره التلفزيون الفلسطيني.

حصيلة ضحايا 44 يوما من العدوان على غزة

استشهد 13 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بلغ عدد القتلى أكثر 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة".

وأضاف: "بلغ عدد قتلى الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف. كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني و60 صحفيًا".

وأشار إلى أن "العدد الإجمالي للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

كما سجل المصدر نفسه أكثر من 6600 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، تمنع القوات الإسرائيلية أي أحد من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة".

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحماس عقب هجوم مباغت شنّته الحركة الفلسطينية على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية جنوب إسرائيل أدّى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.