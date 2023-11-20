مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال يقوم بعمليات إعدام مباشر للجرحى والمرضى

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات بقطاع غزة إن آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي لا يزالون داخل المستشفى الإندونيسي.

وأوضح زقوت في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الاحتلال الإسرائيلي أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه.

وأضاف: في مجمع الشفاء 260 جريحا، يموت واحد منهم كل يوم، وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات.

ولليوم الـ 45 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

وبلغ عدد الشهداء أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 سيدة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفيا، كان آخرهم استشهاد الصحفي بلال جاد الله، رئيس مؤسسة بيت الصحافة، وزاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.