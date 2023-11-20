رئيس بيلاروس: نأمل في زيادة الجهود بمجال الدفاع بين دول معاهدة الأمن الجماعي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أمله بأن تساهم قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمينسك في 23 نوفمبر الجاري، في زيادة الجهود في مجال الدفاع والأمن للدول الأعضاء في المنظمة.

وقال لوكاشينكو خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الاثنين :"نحن نواجه فترة بالغة الأهمية ومن الضروري عقد جلسة لمنظمتنا العسكرية السياسية بجدارة ، نحن نستعد بجدية بالغة لهذا الحدث بسبب وجود فترة صعبة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، والذي يمر بحالات صراع في رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مؤخرا مع نظيره البيلاروسي هاتفيا استعدادات البلدين للاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة البيلاروسية مينسك. وتتكون منظمة معاهدة الأمن الجماعي حاليا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.