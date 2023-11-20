المفوض الأممي لحقوق الإنسان يندد بـ"الأحداث المروعة" في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (بي بي سي)

نشر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقطعا مصورا قال فيه إنه "شعر بالفزع حيال ما جرى في غزة من أحداث مروعة في الثماني والأربعين ساعة الماضية".

ويبدو أن فولكر تورك كان يستهدف بكلامه واقعة القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة السبت، وإصابة مدرسة تديرها الأمم المتحدة وتؤوي نازحين على حد ما أورده مسؤولو المنطقة.

وأفاد تورك عبر موقع ( X ) - تويتر سابقا- بأن "مقتل الكثيرين تحت أسقف المدارس التي صارت مأوى للمشردين، مع هروب المئات من نزلاء مستشفى الشفاء بالإضافة لحركة النزوح الجماعي المستمرة إلى جنوب غزة، هي مناظر لا تتوافق البته مع حماية الأفراد المدنيين الموجبة بالاستناد إلى أحكام القانون الدولي".

وتساءل في الفيديو: "كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل العودة للصواب والرشد وما هو عدد المدنيين الآخرين الذين سوف يقتلون؟

وتابع "يجب أن يتوقف كل هذا وأن توضع الإنسانية في المقام الأول" ثم استطرد بأن "هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والآن."