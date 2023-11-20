تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وضعت وزارة السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى لموسم 1445هـ- 2024، وحدَّدت أسعار برامج الحج لكل مستوى.

وأوضحت الوزارة أن الأسعار تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج ويجوز للشركات التنفيذ بأسعار تقل عنها، والتي تمثلت في:

سياحي 5 نجوم

- صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

سياحي اقتصادي طيران

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 360 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

سياحي بري

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

- بري تحسين 5 نجوم ختى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

- بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.

وحدَّدت الوزارة مبلغ جدية الحجز، والتي تتمثل في قيمة وطريقة سداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني:

- 60 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري ويكون سداد قيم مبالغ جدية الحجز وفقًا للآلية السابق العمل بها بالمواسم السابقة.

- مبلغ 100 جنيه لا ترد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وفقًا للآلية التي تم الاتفاق عليها.