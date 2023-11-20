أطباء بلا حدود: استشهاد 70 شخصًا جراء غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى جنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب ا)



قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما لا يقل عن 70 شخصًا استشهدوا في مستشفى بجنوب قطاع غزة بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من المستشفى.

وأضافت المنظمة في وقت متأخر من أمس الأحد، نقلا عن طاقم عملها بالمستشفى، أنه تم علاج العشرات من المرضى، من بينهم أطفال ومراهفون لاصابتهم" بحروق بالغة" في مجمع ناصر الطبي.

ووقع الهجوم في مدينة خان يونس على بعد كيلومتر من المستشفى، بحسب ما قالته المنظمة. وقد وصل 122 مريضًا إلى المستشفى في أعقاب الهجوم.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود" المستشفى مكتظ بالمرضى".

وبحلول منتصف يوم أمس الأحد، أعلن المستشفى عن استشهاد نحو 50 شخصًا. وقال مصور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن هناك صفوفًا من أكياس الجثث.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على هذه التقارير.