4 صور تكشف إجراءات نقل الأطفال الخدج من غزة إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، عددًا من الصور تُظهر إجراءات نقل الأطفال الخدج من مستشفى الهلال الإماراتي، إلى مصر، اليوم الإثنين.

وتُظهر الصور إجراءات تدفئة الأطفال "داخل بطانية" لحمايتهم من الجو البارد وحفاظًا على حياتهم، قبل أن يتم نقلهم داخل 6 سيارات إسعاف من مستشفى الهلال إلى مصر عبر معبر رفح.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الإثنين، انطلاق طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل من أمام مستشفى الهلال الإماراتي في رفح، لنقل 28 طفلاً من الأطفال الخدج إلى معبر رفح؛ تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وتستعد السلطات المصرية بنحو 80 سيارة إسعاف تصطف أمام معبر رفح استعدادا لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، ومن بينهم الأطفال المبتسرين الذين جرى نقلهم خارج مستشفى الشفاء أمس.

وعصر أمس، أجلت بعثة مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى الهلال الإماراتي جنوبي القطاع، حيث نُقل الأطفال المُصابون باعتلالات وخيمة في 6 سيارات إسعاف أمدَّها الهلال الأحمر بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية.