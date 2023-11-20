5 نصائح من جهاز حماية المستهلك للمواطنين قبل الجمعة البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات شهر نوفمبر أو ما يعرف بالجمعة البيضاء.

وينشر الخليج 365 هذه النصائح، وفق بيان صحفي للجهاز.

- ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

- تأكد أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

- إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

- يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

- في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

- في حال الشكاوي الإتصال 19588 - أو الواتس آب 01577779999