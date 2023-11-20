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5 نصائح من جهاز حماية المستهلك للمواطنين قبل الجمعة البيضاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
وجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات شهر نوفمبر أو ما يعرف بالجمعة البيضاء.
وينشر الخليج 365 هذه النصائح، وفق بيان صحفي للجهاز.
- ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.
- تأكد أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.
- إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.
- يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.
- في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.
- في حال الشكاوي الإتصال 19588 - أو الواتس آب 01577779999

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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