شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: سنتلافى أى سلبيات أو إشكاليات فى تطبيق قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: "نشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنتي الإسكان والإدارة المحلية، والنواب، والتعاون مع الحكومة، كلهم ساعدوا فى إصدار هذا القانون".

وأكد وزير شئون المجالس النيابية على أن التوجيه من رئيس الجمهورية أو من داخل مجلس الوزراء هو التسهيل على المواطنين قدر الإمكان، وكل التعديلات والملاحظات بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ القانون سنراعيها في اللائحة التنفيذية، وستخرج كما خرج القانون بنفس الطريقة، وحتى لا تتكرر مشكلات اللائحة التنفيذية كما حدث فى لائحة قانون 17 لسنة 2019.