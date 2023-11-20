شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" يستعرض تفاصيل اتفاق توريد عدد 1300 عربة سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الاتفاقية المعروضة لا تعبر عن اتفاق قرض جديد ، بل انها جاءت ضمن بعض الاجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع استجدت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، كانت ستعرقل استمرار تنفيذ مشروع توريد عدد 1300 عربة قطار سكك حديد جديدة من طرازات مختلفة سبق أن أبرمت الهيئة عقد توريدهم منذ عام 2019، وتم تنفيذه بالفعل حتي وصل ما تم توريده من عربات الي 650 عربه حتي الآن.

كما استعرض "عابد" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.