شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": قانون التصالح سيحقق رضا لدى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيحل العديد من الإشكاليات في قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وسيحدث رضا لدى المواطن المصري.

وأضاف "الفيومي" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: هناك 183 نائبا تحدثوا خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ولم يحدث ذلك منذ إنشاء البرلمان المصرى، هذا العدد يسجل فى التاريخ ويحسب لرئيس المجلس وسعة صدره وإعطاء الفرصة للجميع".

واختتم كلمته بعد الموافقة على مشروع القانون: "أشكر زملائي والحكومة على التعاون والمساهمة في إصدار هذا القانون الذي يحدث رضا لدى المواطن المصري".