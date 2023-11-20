القوات الإسرائيلية اعتقلت 50 فلسطينيًا بينهم 13 عاملًا من قطاع غزة

كشفت "وكالة ​الأنباء​ والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "​القوات الإسرائيلية​ اعتقلت اليوم 50 مواطنًا فلسطينيًّا، بينهم 13 عاملًا من ​قطاع غزة​".

وأوضحت أنّ "القوّات الإسرائيليّة اعتقلت 21 مواطنًا، بينهم أشقّاء من الخليل، 6 فلسطينيّين من ​بيت لحم​، مواطنَين من ​رام الله​، 5 فلسطينيّين في ​نابلس​، مواطن من ​أريحا​، و14 مواطنًا من ​طولكرم​، بينهم 13 عاملًا من قطاع غزة. أمّا من مدينة ​القدس​، فقد اعتقلت القوّات الإسرائيليّة الأسير المحرّر محمد زغير.