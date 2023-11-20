القوات الإسرائيلية اعتقلت 50 فلسطينيًا بينهم 13 عاملًا من قطاع غزة

كشفت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم 50 مواطنًا فلسطينيًّا، بينهم 13 عاملًا من قطاع غزة".
وأوضحت أنّ "القوّات الإسرائيليّة اعتقلت 21 مواطنًا، بينهم أشقّاء من الخليل، 6 فلسطينيّين من بيت لحم، مواطنَين من رام الله، 5 فلسطينيّين في نابلس، مواطن من أريحا، و14 مواطنًا من طولكرم، بينهم 13 عاملًا من قطاع غزة. أمّا من مدينة القدس، فقد اعتقلت القوّات الإسرائيليّة الأسير المحرّر محمد زغير.
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