دمار كبير في ثكنة "برانيت" الإسرائيلية التي استهدفها "حزب الله" صباحًا

انتشرت على مواقع التّواصل الاجتماعي، صور ومشاهد فيديو، تظهر الدّمار الكبير الّذي خلّفهما صاروخا "بركان"، اللذين أطلقهما "​حزب الله​" صباج اليوم، على ثكنة "برانيت" التّابعة للجيش الإسرائيلي، في ​الجليل​.

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند السّاعة 8:00 من صباح يوم الإثنين 2023-11-20، ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91، بصاروخي بركان من العيار الثّقيل؛ وتمّت إصابتها إصابةً مباشرة".

وبعد دقائق، أفاد الإعلام الحربي في "حزب الله"، بأنّ "مجاهدي ‏‏المقاومة الإسلامية هاجموا مجدّدًا عند السّاعة 8:20 من صباح اليوم، موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".