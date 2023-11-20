انتشرت على مواقع التّواصل الاجتماعي، صور ومشاهد فيديو، تظهر الدّمار الكبير الّذي خلّفهما صاروخا "بركان"، اللذين أطلقهما "حزب الله" صباج اليوم، على ثكنة "برانيت" التّابعة للجيش الإسرائيلي، في الجليل.
وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 8:00 من صباح يوم الإثنين 2023-11-20، ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91، بصاروخي بركان من العيار الثّقيل؛ وتمّت إصابتها إصابةً مباشرة".
وبعد دقائق، أفاد الإعلام الحربي في "حزب الله"، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا مجدّدًا عند السّاعة 8:20 من صباح اليوم، موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".
كانت هذه تفاصيل خبر دمار كبير في ثكنة "برانيت" الإسرائيلية التي استهدفها "حزب الله" صباحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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