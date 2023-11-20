"النشرة": قصف إسرائيلي على أطراف مارون الراس وبلدة محيبيب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بأنّ "قضفًا مدفعيًّا وجوّيًّا إسرائيليًّا يستهدف أطراف ⁧مارون الراس،⁩ بالتّزامن مع قصف مدفعي متواصل على بلدة محيبيب الجنوبيّة".

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