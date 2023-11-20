أكّد السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف، بعد لقائه وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، "أنّنا على تواصل دائم، حيث نناقش بعض المواضيع والمصالح سواء كانت ثنائيّة أو دوليّة".
ولفت إلى "أنّنا تحدّثنا عن الوضع في لبنان والجنوب، وهو خطير جدًّا ولا بدّ من وقفه، والأحداث في المنطقة خصوصًا في غزة، ونحن في كلّ المحافل الدّوليّة ننادي بالسّلام ووقف العمليّات الحربيّة والعسكريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي زار وزير الخارجية: الوضع في لبنان والجنوب خطير جدًا ولا بد من وقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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