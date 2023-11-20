لاستقبال أطفال الحضانات الفلسطينيين .. استنفار سيارات الإسعاف في معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» محمد عبيد، استنفار سيارات الإسعاف المجهزة بالحضانات في معبر رفح؛ لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين.

وقال إن تلك السيارات دخلت إلى أرض معبر رفح، ومتواجدة على بُعد خطوات قليلة من الجانب الفلسطيني، لتتمكن من نقل الأطفال الخُدج بمجرد وصولهم من المستشفى الإماراتي.

وأشار إلى إرسال فريق رعاية حرجة من وزارة الصحة المصرية، لاستقبال الأطفال والتأكد من سلامتهم، لافتًا إلى أن «فريق الحجر الصحي متواجد أيضًا للتأكد من سلامة المرافقين».

وذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تحرك من مطار العريش الدولي، بعد أن ودع ما يزيد عن 60 مريضًا بالسرطان المنقولين إلى تركيا لاستكمال العلاج.

وأوضح أن «وزير الصحة من المقرر أن يأتي إلى معبر رفح لاستقبال الأطفال حديثي الولادة الفلسطينيين».

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم إلى معبر رفح، سيتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة.

وفي وقت سابق، أفادت «القاهرة الإخبارية» بأن وزير الصحة توجه إلى معبر رفح البري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين.

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت مصر استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.