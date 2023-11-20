شكرا لقرائتكم خبر عن علقوا في نفق.. مكتب رئيس وزراء الهند ينضم لجهود إنقاذ 41 عاملًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم مكتب رئيس الوزراء الهندي إلى الجهود المبذولة لإنقاذ 41 عاملًا عالقين في نفق قيد الإنشاء في ولاية أوتار انتشال، بعد أن حوصروا لأكثر من أسبوع.

وقالت الحكومة في بيان، إن مسؤولين من مختلف الإدارات اجتمعوا يوم الأحد، لدراسة الخيارات لمحاولة الوصول إلى العمال المحاصرين وتزويدهم بالطعام والإمدادات، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وجرى تعليق الجهود المبذولة لمد الأنابيب لتسليم البضائع بسبب المخاوف من أن حركة الأرض يمكن أن تزيد من تعريض العمال للخطر، وستحتاج السلطات أولًا إلى تأمين الهيكل، وفقًا للبيان.

تدخل القوات الجوية والجيش

وقالت الحكومة إن القوات الجوية تساعد في نقل المعدات اللازمة للعملية جوًا والجيش يساعدها.

وتعمل منظمة الطرق الحدودية الهندية على بناء طريق وصول إلى المنطقة، وسيجري حفر حفرة عمودية للمساعدة في توفير الإمدادات للعمال المحاصرين.