شكرا لقرائتكم خبر عن عدد ضحايا زلزال الفلبين يرتفع إلى تسعة أشخاص على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين الجمعة، إلى تسعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التي أشارت اليوم الاثنين، إلى احتمال راتفاع عدد الضحايا.

وتسبّب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات في منطقة جزيرة مينداناو بعد ظهر الجمعة، في انهيار جزء من سقف مركز للتسوّق في مدينة جنرال سانتوس.

وقال المجلس الوطني للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها: "إن ما لا يقل عن 15 شخصًا أصيبوا وتضرّر أو دُمّر أكثر من 800 منزل".