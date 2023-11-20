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زيلينسكي يقيل مديرة إدارة الخدمات الطبية بالجيش الأوكراني

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مديرة إدارة الخدمات الطبية بالجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو، الأحد، إن أناتولي كازميرتشوك سيحل محل الميجور جنرال تيتيانا أوستاشينكو.

وكان كازميرتشوك في السابق رئيساً للمستشفى الوطني العسكري في كييف.

وتابع زيلينسكي: "هناك، وبشكل أساسي، حاجة إلى مستوى جديد من الدعم الطبي لجيشنا"، دون تقديم مزيد من التوضيح لقراره.

وكان قد تم تعيين أوستاشينكو قائدة لقيادة القوات الطبية بالجيش الأوكراني، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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