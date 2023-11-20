ارتفاع عدد ضحايا جيش الاحتلال لـ66 منذ بدء العملية البرية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة عدد القتلى بجنوده في العملية البرية في قطاع غزة منذ أمس وحتى ظهر اليوم الاثنين من 58 إلى 66.

جاء ذلك في بيان مُقتضب نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال ديفيد أورين باروخ وليئور يامين مديرا المقابر العسكرية في جبل "هرتسل" في إسرائيل أمس الأحد، إن جنازة تقام كل ساعة ونصف، وأنه تم إحضار ما يقرب من الخمسين جثة لجنود، وتم دفنها خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية.

ونشر موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية تصريح باروخ ويامين على الصفحة الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

ورأى مُحللون متخصصون في الشأن الإسرائيلي أن نشر الأمر على صفحة وزارة الدفاع الإسرائيلية ربما يكون في إطار تهيئة الرأي العام لنشر العدد الحقيقي للقتلى في صفوف الجيش.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 47 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية المحتلة، بينهم 13 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل أن تلغى تصاريحهم وينكل بهم ويضطرون للذهاب إلى الضفة بعد تقطع السبل بعودتهم إلى القطاع بعد طوفان الأقصى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر أمنية جنوب الضفة الغربية، إنه جرى اعتقال 21 شخصًا من مدينة (الخليل) غالبيتهم من عائلة "القواسمي" المعروفة بالمحافظة، فيما جرى اعتقال 6 من محافظة (بيت لحم).

ومن منطقة "رام الله التحتا" في قلب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طالبة جامعية، وشابا آخر من قرية دير إبزيع غرب المحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية.

ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من "نابلس"، و14 آخرين من "طولكرم" بينهم الـ(13) فلسطينيا السابق ذكرهم.