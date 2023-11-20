قبل تنصيبه رسميًا.. رئيس الأرجنتين المنتخب: أولى رحلاتي ستكون لواشنطن وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها اليوم الاثنين، أن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي، خافيير ميلي، قال إن أولى رحلاته الخارجية قبل تنصيبه ستكون إلى الولايات المتحدة ثم إسرائيل.

وفاز المرشح خافيير ميلي، في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، التي جرت أمس الأحد، وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على أكثر من 55% من إجمالي الأصوات.

ومن المعروف أن ميلي، هو سياسي يميني متطرف يبلغ من العمر 52 عاما ويحمل شهادة في الاقتصاد، يقترح فرض تغييرات جذرية في الاقتصاد والمجال الاجتماعي في الأرجنتين.

ويعتزم ميلي، التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين، مشيرًا إلى أنه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين.