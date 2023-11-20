ارتفاعها 3 أمتار.. أمواج البحر تغرق شواطئ بورسعيد - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر تجاوز الـ 3 أمتار - بحسب تأكيدات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وظهر المد واضحًا بطول شواطئ بورسعيد التي تمتد لقرابة 6 كيلو متر مما تسبب في تغطية مياه البحر لمساحات كبيرة من الشواطئ واختفاء أمتار من الرمال أسفل الأمواج.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2: 3) درجة مئوية، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح ما بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.