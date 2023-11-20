صور.. رئيس مياه القناة يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع 14 بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة.

جرى توقيع عقود مع 8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي مياه الاسكندرية - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف - الأقصر- قنا - سوهاج - ومحافظات القناة، ويمثلها رؤساء شركات المياه، مع ممثلي أندية روتاري القاهرة والجيزة والإسكندرية، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية، والتي تمثلها مثلها السيدة علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.

ووقع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشراكة القابضة لمياه القناة بتوقيع بروتوكول تعاون مع لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، وممثلي أندية روتارى هليوبوليس – 6 أكتوبر لاندمارك – قصر النيل – جزيرة الروضة، لتنفيذ وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا في محافظات القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال في تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة في القرى والريف، وأهمية مشروعات المياه والصرف الصحي كونها من الركائز الهامة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعي المشترك في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الشركة القابضة تتبنى آليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.