الوكيل بالملتقى المصري السعودي: يجب البدء فورا في غزو الأسواق الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تصوير- هاني رجب:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، إنه رغم وصول قيمة الاستثمارات المشتركة بين الجانبين المصري والسعودي إلى مليارات الدولارات، فإن هذا لا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته في مجلس الأعمال المصري السعودي، أنه يجب العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق البلدين لتلك الغايات، ومنها، السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.

وطالب الوكيل بأن يتم تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية في التعاون الاقتصادي، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين خاصة السوق الأفريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك.

وأضاف الوكيل أنه "يجب أن نستغل ما تطرحه الدولتان، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة".