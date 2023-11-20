الحملة الرسمية لـ"السيسى" تبرز تأكيدات الرئيس على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح

القاهرة - سامية سيد - الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

محمد الجالى- هند مختار الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:28 م

سلّطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أكد خلالها "إننا معاً قادرون - بإذن الله تعالى - على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح.. وثقة فى توفيق الله لنا لتحيا مصر دائماً وأبداً.. وطناً عزيزاً غالياً، يستحق منا كل الإخلاص والتضحية".

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