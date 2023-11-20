بو حبيب التقى ميقاتي: عرضنا نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أننا "عرضنا نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، كما وضعته في صورة الجولة التي سأقوم بها الى بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ للبحث في الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة وقضايا النازحين ،وبعدها الى اسبانيا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للاتحاد من أجل المتوسط".

بدوره، لفت النائب فريد الخازن، بعد لقائه ميقاتي، الى أننا "بحثنا في شؤون وشجون البلاد والفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ومسألة قيادة الجيش وكيفية حماية المؤسسة العسكرية. وتطرقنا الى مسألة إقفال الدوائر العقارية في أغلبية الأقضية في جبل لبنان، وهذه المسألة ليست عادية أبدا".

وذكر الخازن، أنهم "رفعوا منذ فترة سنة ونصف السنة تقريبا دعاوى جزائية بالجملة على نحو تسعين في المئة من موظفي الدوائر العقارية في جبل لبنان، وهنا اسأل، لماذا في جبل لبنان فقط؟ لا جواب. لماذا أقيمت هذه الدعاوى وتحركت الأجهزة الأمنية والنيابات العامة واصدرت مذكرات توقيف وجاهية وغيابية بحق الموظفين، وأدى هذا الأمر إلى إقفال الدوائر؟ ما هو السبب وما هي الخلفيات، ومن يريد أن يدمر البلد والاقتصاد الوطني بهذا الشكل ويدمر أيضا جباية الضرائب؟".

وشدد على أننا "نعرف أن الدوائر العقارية هي من أكبر الموارد للدولة اللبنانية التي تحتاج إلى كل قرش للقيام بواجباتها تجاه المواطنين"، مؤكداً أن "ميقاتي وعد بأن يحل هذا الموضوع، وسيدعو إلى اجتماع يضم وزير العدل ووزير المال ومدير عام الدوائر العقارية في اليومين المقبلين لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة".

والتقى ميقاتي، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، ووضعه في صورة التقرير الجاري اعداده لاصداره نهاية العام،بشأن مشاريع البنك الدولي في لبنان.