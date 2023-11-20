ارتفاع الاحتياطي في مصرف لبنان بأكثر من 400 مليون دولار

نشر ​مصرف لبنان​ المركزي جدولًا أظهر ارتفاع الاحتياطي لديه بالدولار الأميركي 430 مليون دولار. وقد أصبح الاحتياطي 9,003 مليار دولار أميركي، بعدما كان في 31 تمّوز الماضي 8,573 مليارًا.

وتكمن أهميّة هذه الخطوة أنّها تأتي في زمن الحرب والأزمات السّياسيّة والاقتصاديّة، وهي تعزّز الاستقرار النّقدي الموجود منذ استلام الحاكم بالإنابة ​وسيم منصوري​ مهامه.

وتؤكّد هذه الخطوة أهميّة التّعاون القائم بين الحكومة والمصرف المركزي، وتعزيز إيرادات الدّولة في الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب المعلومات، فإنّ الشّركات المتعهّدة والمقاولين يحصلون على مستحقّاتهم باللّيرة اللّبنانيّة، وسط إشراف المركزي، بما يمنع تفلّت ​سعر الصرف​ جرّاء تحويل العملة الوطنيّة إلى دولار، في وقت انخفض فيه ​التضخم​ الّذي كان يصيب اللّيرة، بعد تراجع من 61 تريليون ليرة إلى ما دون الـ53 تريليون ليرة.