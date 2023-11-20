الثلوج غطت المرتفعات الجبلية في الضنية وقطعت الطريق التي تربطها بالهرمل

غطّت ​الثلوج​ الّتي تساقطت بكثافة ليل أمس وصباح اليوم، معظم المرتفعات الجبليّة في ​الضنية​، ابتداءً من 1800 متر فوق سطح البحر، وصولًا إلى ​القرنة السوداء​ الّتي شهدت تراكمًا للثّلوج عليها وفي المرتفعات المجاورة لها، إضافةً إلى تساقط الثّلوج فوق ​جبال الأربعين​ في المنطقة للمرّة الأولى هذا العام.

وأدّى تساقط الثّلوج إلى قطع الطّريقَين المؤدّيَين إلى جرد النجاص وجرد مربين، إضافةً إلى قطع الطّريق الرّئيسة الّتي تربط الضنية ب​الهرمل​، بعدما تجاوزت سماكة الثّلوج عليها أكثر من 10 سنتيمترات، وسط نداءات وُجّهت عبر منصّات وسائل التّواصل الاجتماعي، دعت المواطنين إلى تجنّب التّوجّه نحو هذه الطّرقات، بعدما قام عدد من الشبّان بالصّعود بسيّاراتهم ذات الدّفع الرّباعي نحو هذه المناطق.