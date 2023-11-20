زار النّائب فريد هيكل الخازن، وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للشّؤون العقاريّة جورج المعراوي، وذلك "في إطار مساعيه لإعادة فتح الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان".
وأفاد المكتب الإعلامي للخازن، بأنّه "تمّ التّشديد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان بأسرع وقت".
وكان الخازن قد التقى للغاية عينها، كلًّا من رئيس مجلس النّواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن زار الخليل وتشديد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.