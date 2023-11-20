الخازن زار الخليل وتشديد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان بأسرع وقت

زار النّائب ​فريد هيكل الخازن​، وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للشّؤون العقاريّة جورج المعراوي، وذلك "في إطار مساعيه لإعادة فتح الدّوائر العقاريّة في ​جبل لبنان​".

وأفاد المكتب الإعلامي للخازن، بأنّه "تمّ التّشديد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان بأسرع وقت".

وكان الخازن قد التقى للغاية عينها، كلًّا من رئيس مجلس النّواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.