قائد الجيش استقبل وفداً من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" بحضور النائبين ريفي والحاج

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وفدًا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" بحضور النواب أشرف ريفي ورازي الحاج والنائب السابق ماجد ادي ابي اللمع والدكتور عبد المجيد عوض والسادة ايلي محفوض وكميل جوزيف شمعون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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