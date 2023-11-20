وزير الاقتصاد التقى رئيس البرلمان القطري: اللقاء مثمر ومهم للبنان

التقى وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في العاصمة القطريّة الدوحة، رئيس مجلس الشّورى القطري (مجلس النّواب) حسن بن عبدالله الغانم، مع عدد كبير من أعضاء المجلس المعنيّين بملفّات الشّوؤن الخارجيّة، ومنها لبنان والدّول العربيّة وعدد من دول الشّرق الأوسط، وذلك في إطار زيارة يقوم بها سلام إلى قطر؛ ويلتقي خلالها عددًا من أبرز المسؤولين القطريّين.
وخلال اللّقاء، استعرض سلام مع الغانم الشّأن اللّبناني، وشؤون منطقة الشرق الأوسط، كما تطرّقا إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وفي نهاية اللّقاء الّذي وصفه سلام بـ"المثمر والمهمّ" للبنان، شكر للغانم استضافته، و"كذلك الاهتمام الخاص الّذي تظهره قطر حيال الزّيارة الّتي يقوم بها، والرّعاية الخاصّة الّتي يظهرها المسؤولون القطريّون تجاه لبنان عمومًا".
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