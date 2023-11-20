أدرعي: أغرنا على بنى تحتية لحزب الله و25 قذيفة أُطلقت من لبنان نحو إسرائيل وتم اعتراض بعضها

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش أغار في وقت سابق اليوم، على مسلّحين حاولوا إطلاق قذائف مضادّة للدّروع في منطقة مروحين. كما أغار من خلال مقاتلات حربيّة ومروحيّة حربيّة ودبّابات، على بنى تحتيّة لـ"حزب الله" داخل ​لبنان​، ردًّا على إطلاق قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيليّة".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، تمّ رصد إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخيّة من لبنان نحو إسرائيل في نقاط عدّة على الحدود، حيث اعترضت الدّفاعات الجوّيّة قذائف عدّة، بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة".

وأفاد أدرعي بأنّ "ثلاث مسيّرات متفجّرة سقطت بالقرب من موقع عسكري، دون وقوع إصابات"، لافتًا إلى أنّ "قوّات الجيش تردّ نحو مصادر إطلاق النّار".