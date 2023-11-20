قتيل نتيجة إطلاق نار في النبي شيت وتسليم الجاني للقوى الأمنية

وقع إشكال فردي في بلدة النبي شيت، أدى إلى إطلاق أحد الشبان من آل شكر النار على "ن. ك. ح."، فأرداه قتيلا.

وأعربت عائلة آل شكر، في بيان، عن "بالغ الألم والحزن وأنهم قاموا بتسليم الجاني إلى الجهات الأمنية المختصة، وكل من يظهره التحقيق سوف يتم تسليمه أيضاً". وشدّدت على أن "ما جرى عمل مُدان بكل المعايير ، والمصاب واحد".