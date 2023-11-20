بري تسلّم رسالة من نظيره المجري وبحث مع السفير المصري بالأوضاع في لبنان والمنطقة

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في عين التّينة، السّفير المجري لدى ​لبنان​ فيرنز تشيلاغ، الّذي سلّمه رسالة من نظيره لاسلو كوفير. كما استقبل السّفير المصري الجديد لدى لبنان علاء موسى، في زيارة برتوكوليّة بمناسبة تولّيه مهامه. وكانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، جرّاء تصاعد العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​ ولبنان، فضلًا عن العلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

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