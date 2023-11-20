إفتتاح غرفة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في سرايا أميون بتمويل اوروبي

افتتحت غرفة إدارة مخاطر الكوارث والازمات في سرايا اميون الحكومية، التي تم تجهيزها وتأهيلها، بدعم من الصليب الاحمر اللبناني وبتمويل من المفوضية الاوروبية للمساعدات الانسانية والحماية المدنية والصليب الاحمر الالماني، وبدعوة من قائمقام الكورة كاترين الكفوري، وفي حضور نواب الكورة.

وعرضت قائمقام الكورة كاترين الكفوري، أهمية تجهيز غرفة إدارة الكوارث، مشيرة الى "الوزارات التي تشملها وأهمية التعاون مع البلديات، إضافة الى كيفية معالجة موضوع العاملين السوريين النازحين مع الجهات المعنية".